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Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие

Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие
09:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: В США опасаются захвата высокотехнологичного оружия российскими боевиками на Донбассе.

США не будет поставлять Украине особо мощное или дорогое высокотехнологичное оружие из-за боязни, что оно будет захвачено Россией, заявил бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии Джавелинов, бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия не будет точно. Потому что в США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано в РФ какими-то силами даже при разных режимах в Украине", - рассказал он Апострофу.

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Вместе с тем он посоветовал Украине делать ставку на оружие отечественного производителя, ведь продукция отечественного ОПК по многим параметрам не хуже, чем в Европе или даже в США.

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СБУ, США, Россия, Оружие, Генерал, Николай Маломуж, Джавелин.
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