Скачать
Вторник, 09.07.2019
Порошенко прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС
Порошенко прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС
Грузинского политика Гиги Церетели переизбрали главой ПА ОБСЕ
Грузинского политика переизбрали главой ПА ОБСЕ
Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Цветочный принт: Королева Летиция повторила свой невероятный look
Цветочный принт: Королева Летиция повторила свой невероятный look

Землетрясение в Иране: один человек погиб, 64 травмированы

Землетрясение в Иране: один человек погиб, 64 травмированы
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Землетрясение в Иране унесло жизнь одного человека, еще 64 получили травмы.

В результате землетрясения в иранском городе Месджеде-Солейман пострадали 64 человека.

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в провинции Хузесан.

"В результате землетрясения магнитудой 5,7 в иранском городе Месджеде-Солейман в понедельник погиб один человек, пострадали 64", - говорится в сообщении.

Премьер Израиля призвал страны ЕС усилить санкции против Ирана

По словам руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в провинции Хузесан, все пострадавшие не находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в понедельник, 8 июля, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Местные СМИ сообщали об одном погибшем и 4 пострадавших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Землетрясение, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
03 Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
04 Уберегите себя от рака: эффективные способы
05 Климкин предупредил о манере Путина вести переговоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве возле здания телеканала &quot;NewsOne&quot; происходит массовая акция протеста
Возле здания "NewsOne" происходит акция протеста
Президент готов слушать жителей Донбасса по гуманитарным проблемам
Президент готов слушать жителей Донбасса по гуманитарным проблемам
Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
Зеленский назвал условие снятие блокады с Донбасса
Топ-10 &quot;пищевых врагов&quot;, которые не навредят нашей фигуре
Топ-10 "пищевых врагов", которые не навредят нашей фигуре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь