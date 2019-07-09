Землетрясение в Иране: один человек погиб, 64 травмированы

Новости мира: Землетрясение в Иране унесло жизнь одного человека, еще 64 получили травмы.

В результате землетрясения в иранском городе Месджеде-Солейман пострадали 64 человека.

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в провинции Хузесан.

"В результате землетрясения магнитудой 5,7 в иранском городе Месджеде-Солейман в понедельник погиб один человек, пострадали 64", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в провинции Хузесан, все пострадавшие не находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в понедельник, 8 июля, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Местные СМИ сообщали об одном погибшем и 4 пострадавших.