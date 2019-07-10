США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе

Новости мира: Власти США хотят создать международную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

"Мы сейчас сотрудничаем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

С какими государствами ведутся переговоры о коалиции, генерал не уточнил. "Я считаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу", - сказал он.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что к коалиции присоединится более 20 стран.

В мае Вашингтон объявил о направлении авианосца и оперативной группы бомбардировщиков в Персидский залив, чтобы противостоять тому, что американские чиновники назвали "явными признаками" угроз от Ирана для США и союзников в регионе. США также объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot и корабля USS Arlington.

Противостояние получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник. После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.