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США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе

США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
10:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Власти США хотят создать международную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

"Мы сейчас сотрудничаем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

С какими государствами ведутся переговоры о коалиции, генерал не уточнил. "Я считаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу", - сказал он.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что к коалиции присоединится более 20 стран.

В мае Вашингтон объявил о направлении авианосца и оперативной группы бомбардировщиков в Персидский залив, чтобы противостоять тому, что американские чиновники назвали "явными признаками" угроз от Ирана для США и союзников в регионе. США также объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot и корабля USS Arlington.

Противостояние получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник. После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании. 

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти. 

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Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

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США, Иран, Нефть, Персидский залив, Защита судоходства.
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