ООН осуждает использование властями Сирии запрещенного оружия

В ООН осудили сирийский режим Башара Асада за использование запрещенного оружия против гражданского населения.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"ООН решительно осуждает использование сирийскими властями запрещенных боеприпасов, использование тяжелого оружия в населенных пунктах, обстрелы, воздушные удары, использование зажигательных снарядов, баллистических ракет и кассетных бомб, а также использование голода и осады, направленных против гражданского населения, как метода ведения войны", - говорится в сообщении.
Согласно данным ООН, режим Асада неоднократно атаковал жилые районы, особенно в провинции Идлиб, что привело к гибели гражданских лиц.
Турция и РФ договорились в сентябре прошлого года превратить провинцию Идлиб в зону деэскалации.
Сирийский режим, однако, последовательно нарушает условия прекращения огня, совершая нападения в зоне деэскалации.
Как известно, РФ вместе с Ираном оказывает сирийскому президенту Башару Асаду военную и дипломатическую поддержку в течение восьмилетней гражданской войны в стране, которая началась с подавления протестов правительством в марте 2011 года. США и Турция в свою очередь поддерживают разные группы сирийских повстанцев.