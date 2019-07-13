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ООН осуждает использование властями Сирии запрещенного оружия

ООН осуждает использование властями Сирии запрещенного оружия
04:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ООН осудила режим Асада за использование тяжелого оружия в населенных пунктах и остального запрещенного оружия.

В ООН осудили сирийский режим Башара Асада за использование запрещенного оружия против гражданского населения.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"ООН решительно осуждает использование сирийскими властями запрещенных боеприпасов, использование тяжелого оружия в населенных пунктах, обстрелы, воздушные удары, использование зажигательных снарядов, баллистических ракет и кассетных бомб, а также использование голода и осады, направленных против гражданского населения, как метода ведения войны", - говорится в сообщении.

Согласно данным ООН, режим Асада неоднократно атаковал жилые районы, особенно в провинции Идлиб, что привело к гибели гражданских лиц.

Турция и РФ договорились в сентябре прошлого года превратить провинцию Идлиб в зону деэскалации.

Сирийский режим, однако, последовательно нарушает условия прекращения огня, совершая нападения в зоне деэскалации.

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Как известно, РФ вместе с Ираном оказывает сирийскому президенту Башару Асаду военную и дипломатическую поддержку в течение восьмилетней гражданской войны в стране, которая началась с подавления протестов правительством в марте 2011 года. США и Турция в свою очередь поддерживают разные группы сирийских повстанцев.

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Сирия, ООН, Идлиб, Режим Асада, Запрещенное оружие.
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