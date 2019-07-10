Скачать
Среда, 10.07.2019
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
"Потрясающие эмоции!": Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала Уимблдона
"Потрясающие эмоции!": Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала Уимблдона
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

Представитель Украины при ООН Ельченко обвинил Россию в терроризме

Представитель Украины при ООН Ельченко обвинил Россию в терроризме
08:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Ельченко обвинил РФ в терроризме во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН.

Для противодействия международному терроризму и организованной преступности, которые действуют в связке, необходимо, среди прочего, найти эффективные способы привлечения к ответственности стран, для которых финансирование терроризма, разжигание международных военных конфликтов, манипуляции и перебрасывание ответственности стали частью государственной политики.

Об этом Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Связь международного терроризма и организованной преступности".

"Мы признаем насущную необходимость дополнительных эффективных средств противодействия новейшим тенденциям в терроризме и организованной преступности. В частности, когда терроризм и уголовные компоненты безнаказанно интегрируются в государственную политику некоторых стран, это приводит к грубым нарушениям международного права, включительно с преступлениями агрессивной войны и преступлениями против человечности.

Украина продолжает испытывать такие последствия, сопртивляясь российской гибридной агрессии уже более 5 лет", - заявил он. 

Ельченко обратил внимание присутствующих на то, что российский представитель в своем выступлении говорил об угрозах поставок оружия террористам в Сирии, в то время как Украина хотела бы услышать от него, когда Россия прекратит непрерывные поставки вооружений и боеприпасов для "бессмысленной поддержки кровопролития" на оккупированном Донбассе. 

"Переброска ответственности, манипуляции и пропаганда, вмешательство во внутренние дела государств, разжигание международных конфликтов поставки оружия и финансирование терроризма, убийства гражданского населения, включая медиков - все это современный политический курс Российской Федерации", - заявил он. 

Украинский дипломат добавил, что нужно не только осуждать транснациональную преступную деятельность, включая терроризм, но и эффективно противостоять ей и привлекать виновных к ответственности.

"К сожалению, нынешняя ситуация в Украине четко доказывает, что приспособление к агрессии или попустительство агрессору только ведут к дальнейшей агрессии. Именно поэтому критически важно решительно привлекать государство-агрессор к ответственности и применять все необходимые инструменты для возвращения ее в рамки международного права", - отметил Ельченко. 

В США сообщили, что РФ за десять лет поставила в Венесуэлу оружия на $ 9 млрд

Дипломат также отметил, что основными факторами, которые делают возможным распространение терроризма в связке с организованной преступностью в современном мире злонамеренное использование технологических изобретений и инноваций в сфере коммуникаций, недостаточный контроль границ, комплексные вызовы из-за возвращения комбатантов с зон конфликта, недостаточное расследование и наказание в отношении участников незаконных вооруженных формирований, которые возвращаются домой, и тех, кто предоставляет финансирование или поддерживает террористическую и преступную деятельность "в любых их формах и методах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ООН, РФ, Терроризм, Владимир Ельченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
02 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
03 Гороскоп на завтра, 10 июля: все знаки Зодиака
04 Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
05 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь