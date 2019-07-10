Представитель Украины при ООН Ельченко обвинил Россию в терроризме

Новости Украины: Владимир Ельченко обвинил РФ в терроризме во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН.

Для противодействия международному терроризму и организованной преступности, которые действуют в связке, необходимо, среди прочего, найти эффективные способы привлечения к ответственности стран, для которых финансирование терроризма, разжигание международных военных конфликтов, манипуляции и перебрасывание ответственности стали частью государственной политики.

Об этом Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Связь международного терроризма и организованной преступности".

"Мы признаем насущную необходимость дополнительных эффективных средств противодействия новейшим тенденциям в терроризме и организованной преступности. В частности, когда терроризм и уголовные компоненты безнаказанно интегрируются в государственную политику некоторых стран, это приводит к грубым нарушениям международного права, включительно с преступлениями агрессивной войны и преступлениями против человечности.

Украина продолжает испытывать такие последствия, сопртивляясь российской гибридной агрессии уже более 5 лет", - заявил он.

Ельченко обратил внимание присутствующих на то, что российский представитель в своем выступлении говорил об угрозах поставок оружия террористам в Сирии, в то время как Украина хотела бы услышать от него, когда Россия прекратит непрерывные поставки вооружений и боеприпасов для "бессмысленной поддержки кровопролития" на оккупированном Донбассе.

"Переброска ответственности, манипуляции и пропаганда, вмешательство во внутренние дела государств, разжигание международных конфликтов поставки оружия и финансирование терроризма, убийства гражданского населения, включая медиков - все это современный политический курс Российской Федерации", - заявил он.

Украинский дипломат добавил, что нужно не только осуждать транснациональную преступную деятельность, включая терроризм, но и эффективно противостоять ей и привлекать виновных к ответственности.

"К сожалению, нынешняя ситуация в Украине четко доказывает, что приспособление к агрессии или попустительство агрессору только ведут к дальнейшей агрессии. Именно поэтому критически важно решительно привлекать государство-агрессор к ответственности и применять все необходимые инструменты для возвращения ее в рамки международного права", - отметил Ельченко.

Дипломат также отметил, что основными факторами, которые делают возможным распространение терроризма в связке с организованной преступностью в современном мире злонамеренное использование технологических изобретений и инноваций в сфере коммуникаций, недостаточный контроль границ, комплексные вызовы из-за возвращения комбатантов с зон конфликта, недостаточное расследование и наказание в отношении участников незаконных вооруженных формирований, которые возвращаются домой, и тех, кто предоставляет финансирование или поддерживает террористическую и преступную деятельность "в любых их формах и методах".