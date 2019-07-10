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В США сообщили, что РФ за десять лет поставила в Венесуэлу оружия на $ 9 млрд

В США сообщили, что РФ за десять лет поставила в Венесуэлу оружия на $ 9 млрд
08:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер заявил, что с 2009 по 2019 год РФ поставила в Венесуэлу оружия на почти $ 9 млрд.

США оценивают объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет в $ 9 млрд. С таким утверждением выступил во вторник глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер, передает УНН со ссылкой на его вступительные слова подготовленные к участию в слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

“Латинская Америка и страны Карибского бассейна — основной рынок для продажи российских вооружений, и Москва продолжает проникать в сферу обучения (силовых структур государств региона)... С 2009 года Россия продала Венесуэле вооружений почти на $ 9 млрд, в том числе боевые самолеты, танки и зенитно-ракетные комплексы”, — говорится во вступительном слове Фоллера. 

Фоллер напоминает, что в марте в Венесуэле был открыт учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов. По его словам, продажа вооружений и проведение учебных мероприятий в странах Центральной и Латинской Америки “потенциально предоставят Москве платформу для привлечения разведывательных источников и сбора информации”.

Адмирал также заявил, что Россия демонстрирует силу Соединенным Штатам в регионе. “Развертывание Россией двух стратегических бомбардировщиков в Западном полушарии в прошлом году и недавняя отправка фрегата” Адмирал Горшков “предназначены для демонстрации силы Соединенным Штатам”, — говорится в тексте выступления Фоллера.

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Напомним, два самолета с российскими военнослужащими прибыли в Венесуэлу в марте. Против этого активно выступала власти США.

Ранее адмирал Фоллер заявил, что Соединенные Штаты не должны исключать военного вмешательства России в ситуацию в Венесуэле.

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США, РФ, Венесуэла, Поставки оружия, Российское оружие, Крей Фоллер.
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