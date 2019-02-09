Адмирал США оценил возможность военного вторжения РФ в Венесуэлу

Новости мира: Адмирал ВМС США сравнил Россию со стареющим раненным медведем.

Адмирал ВМС Крэйг Фоллер, новый глава объединенного командования США в Центральной и Южной Америке, считает, что Соединенные Штаты не должны исключать военного вмешательства России в ситуацию в Венесуэле.

Об этом Фоллер сказал в интервью "Голосу Америки".

"Думаю, от России можно ждать чего угодно. В нашей стратегии национальной обороны особое внимание уделяется соперничеству с Россией и Китаем… Хотя это разные случаи. Китай – растущая экономическая сила, у которой есть законное право на собственные бизнес-интересы по всему миру… При этом они отказываются соблюдать правила игры… Россия, с другой стороны, фактически раненый, слабеющий медведь, который пошел в атаку, и я не могу предсказать дальнейшие действия Москвы", – сказал адмирал Фоллер.

По его словам, американцы "уже увидели, что они (россияне) сделали (в Сирии), и нам нужно быть готовыми к тому, что это вновь может произойти в будущем".

Фоллер подчеркнул, что США сейчас "сосредоточены на поддержке политического и дипломатического решения" кризиса в Венесуэле.

"Мы занимаемся тем, что происходит прямо сейчас ­– (пытаемся) облегчить страдания людей", - добавил адмирал. Он отметил, что американские военные не вмешиваются в политику.

"Что касается долгосрочного вопроса передачи власти – я оставлю это политикам и дипломатам, и мы будем готовы оказать поддержку, когда нас об этом попросят", – отметил Фоллер.