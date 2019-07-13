В Сомали из-за теракта в отеле погибла канадская журналистка

Новости мира: В отеле сомалийского города Кисмайо из-за теракта погибла канадская журналистка.

Канадская журналистка Ходан Налаех погибла в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.

По его данным, 43-летняя журналистка, которая вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады, была убита вместе со своим мужем. Его гражданство и род деятельности не уточняются. Погибшая также сотрудничала с одним из телеканалов Торонто, где проживала последние годы.

Не менее десяти человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате теракта в Кисмайо. По информации местных правоохранительных органов, среди погибших - представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.