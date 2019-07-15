В Йемене военные уничтожили 20 боевиков

Новости мира: Войска Йемена устроили засаду хуситам и уничтожили около 20 боевиков.

Правительственные войска Йемена провели в центральной провинции Мариб спецоперацию и уничтожили не менее 20 хуситов.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на армейские источники в Йемене.

“Правительственные силы устроили хорошо подготовленную засаду на хуситов в районе Сервах на западе провинции Мариб”, - говорится в сообщении.

В результате были уничтожены по меньшей мере 20 повстанцев, еще несколько получили ранения

Вместе с тем сообщается, что в том же в районе произошло еще одно столкновение между правительственными войсками и хуситами. В результате погибли по меньшей мере 13 военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Как известно, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы шиитского движения “Ансаруллах” (хуситы) и сторонники свергнутого президента Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.