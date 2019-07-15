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Великобритания назвала условие освобождения иранского танкера

Великобритания назвала условие освобождения иранского танкера
18:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В МИД Великобритании заявили о готовности освободить иранский танкер "Grace 1" при условии соблюдения санкций по поставке нефти в Сирию.

Великобритания будет способствовать освобождению иранского танкера, если Иран сможет предоставить гарантии, что судно не будет нарушать европейские санкции по поставке нефти в Сирию.

Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что провел "конструктивный телефонный разговор" с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифос и заверил его, что "наша забота - это назначение, а не происхождение нефти". Хант отметил, что Зариф сказал, что Иран не стремится к эскалации.

"Речь шла о применении санкций ЕС против Сирии: действия были предприняты из-за того, куда шла нефть - к сирийской подсанкционной организации - а не потому, что она была из Ирана", - заявили в британском МИД.

На прошлой неделе Британия отправила два военных корабля в Персидский пролив для защиты своих торговых суден.

Напомним, супертанкер Grace 1 задержали полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев.

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Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватила танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, действующие с 2011 года.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

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Великобритания, Иран, Нефть, Персидский залив.
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