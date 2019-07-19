Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА

Новости мира: Глава МИД Ирана ничего не слышал про инцидент со сбитым иранским беспилотником в Ормузском проливе.

В Тегеране ничего не знают об иранском беспилотнике, сбитом американцами в Ормузском проливе.

Об этом заявил репортерам министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает CNN.

«У нас нет информации о потере дрона», – сказал он.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп официально заявил, что Соединенные Штаты применили оружие против иранского беспилотника вблизи Ормузского пролива. Но при этом не уточнялось, когда произошел этот инцидент, и где на этот момент находился десантный корабль ВМС США.

Позже Министерство обороны США раскрыло некоторые подробности инцидента, сообщив, что утром в четверг десантный корабль USS Boxer находился в международных водах и проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив, когда беспилотный летательный аппарат сблизился с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа.