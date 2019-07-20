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Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Ормузском проливе Иран задержал танкер Великобритании.

МИД Великобритании подтвердил информацию о задержании второго танкера в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о судне MV Mesdar под либерийским флагом, которым владеет компания Norbulk Shipping, базирующаяся в Великобритании.

Вместе с тем отмечается, что иранское информагентство Tasnim, ссылаясь на военные источники в регионе, опровергло информацию о захвате танкера Mesdar. "Это судно не было задержано, - сообщил собеседник агентства. - Ему было разрешено продолжить движение по прежнему курсу, после того как иранские вооруженные силы вынесли ему предупреждение относительно соблюдения мер безопасности".

Позднее компания-владелец судна Norbulk Shipping подтвердила, что танкер был отпущен.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил крайнюю озабоченность в связи с последними событиями. По его словам, возможные меры по освобождению ранее захваченного танкера он собирается обсудить на экстренном совещании комитета правительства по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по сообщениям официального Лондона, посол Соединенного Королевства в Тегеране ведет переговоры на эту тему с министром иностранных дел Ирана.

На данный момент британский МИД исходит из того, что ни на одном из задержанных судов нет подданных Великобритании. В то же время сообщается о нескольких гражданах РФ на борту одного из танкеров.

Иранские катера пытались захватить британский танкер

Комментируя эти собития президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что с Ираном связаны "сплошные проблемы". Глава Белого дома добавил, что собирается обсудить инцидент с правительством Великобритании.

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Великобритания, Иран, Танкер, Судно.
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