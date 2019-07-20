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В Иране обвинили экипаж захваченного танкера в нарушении морского права

В Иране обвинили экипаж захваченного танкера в нарушении морского права
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Тегеран назвал официальные причины захвата британского танкера.

В Иране заявили, что захватили британский коммерческий танкер в Ормузском проливе из-за нарушений правил судоходства.

Об этом информирует Tasnim.

"Нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права, во время его прохода через Ормузский пролив в пятницу вечером", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судно под флагом Великобритании выключило GPS-локатор вопреки международным нормам и зашло в Ормузский пролив с неположенной стороны. Британский танкер входил в пролив с южной стороны, которая является путем выхода судов в проливе, увеличивая риск аварии.

Также иранская сторона утверждает, что танкер Stena Impero не прислушался ни к одному из предупреждений иранской береговой охраны, кроме того, загрязнял воды залива, сбрасывая остатки продуктов переработки нефти за борт.

МИД Британии о захвате танкера Ираном: Мы не рассматриваем военные варианты освобождения

Как известно, Иран заявил, что Корпус стражей исламской революции захватил в пятницу британский коммерческий танкер, следовавший по Ормузскому проливу. Британское правительство выразило глубокую обеспокоенность "неприемлемым" захватом властями Ирана танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании.

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Великобритания, Иран, Ормузский пролив, Stena Impero.
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