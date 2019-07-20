МИД Британии о захвате танкера Ираном: Мы не рассматриваем военные варианты освобождения

Новости мира: Британия не рассматривает силового варианта освобождения танкера Stena Impero.

Британское правительство выразило глубокую обеспокоенность "неприемлемым" захватом властями Ирана танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании.

Об этом информирует BBC.

"Правительство Великобритании заявило, что глубоко обеспокоено неприемлемым захватом Ираном танкера, шедшего под флагом Британии", - говорится в сообщении. Владельцы танкера Stena Impero заявили, что они не смогли связаться со своим судном, которое было захвачено в Ормузском проливе, ключевом водном пути в регионе.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант предупредил о "серьезных последствиях" в случае, если инцидент не будет быстро урегулирован.

"Мы не рассматриваем военные варианты. Мы хотим решить конфликт дипломатическим путем", - заявил министр. Как известно, Иран заявил, что Корпус стражей исламской революции захватил в пятницу британский коммерческий танкер, направлявшийся через Ормузский пролив.