США готовят операцию по обеспечению свободы навигации в Персидском заливе

Новости мира: США разрабатывают международную морскую операцию по обеспечению свободы навигации на Ближнем Востоке.

Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom) разрабатывает международную морскую операцию Sentinel для "обеспечения свободы навигации" в свете недавних событий в регионе Персидского залива.

Об этом говорится в заявлении командования, находящегося в подчинении американского Министерства обороны, сообщает Deutsche Welle.

"Целью операции Sentinel является обеспечение стабильной обстановки на море, обеспечение безопасного судоходства и снижение напряженности в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива", - подчеркивается в заявлении.

Данная мера позволит заинтересованным странам в условиях более тесной координации усилий осуществлять сопровождение судов, ходящих под их флагами.

При этом в Centcom подчеркивают, что для успеха инициативы потребуются "вклад и руководство региональных и международных партнеров" США. Вашингтон координирует свои усилия на этом направлении со своими союзниками в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

19 июля шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero был задержан "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если Иран в ближайшее время не освободит танкер.

Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендовала своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.