Иран заявил об аресте 17 шпионов ЦРУ

Новости мира: Тегеран заявляет, что несколько человек, обвиняемых в шпионаже, уже были приговорены к смертной казни.

Власти Ирана заявили о задержании семнадцати граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.

Об этом сообщает контрразведывательное Министерство информации и национальной безопасности Ирана, передает Радио Свобода со ссылкой на агентство ISNA.

Власти утверждают, что иранские спецслужбы "уничтожили сеть агентов", связанных с ЦРУ. По официальным сообщениям, несколько человек были приговорены к смертной казни за "распространение морального извращения".

Иранцев, утверждает агентство, завербовали агенты ЦРУ, когда те участвовали в "зарубежных конференциях". Задержанные не были государственными служащими, сообщили власти. При этом СМИ ставят эти утверждения под вопрос, указывая на отсутствие доказательств и похожие объявления в прошлом со стороны представителей спецслужб Ирана. В частности, 19 июля власти в Тегеране заявили об исполнении смертных приговоров в отношении ряда "кибершпионов", не предоставив при этом подробностей обвинений или информации об обстоятельствах их задержания.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что в сообщении Тегерана нет "ни слова правды". "Просто ещё больше лжи и пропаганды от религиозного режима, который рушится и не представляет, что с этим делать", – отметил он.

Как сообщалось ранее, в середине июня власти Ирана заявили о разоблачении "большой сети кибершпионов", которая, по их утверждению, управлялась Центральным разведывательным управлением США.