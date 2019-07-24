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Идею военно-морской миссии в Персидском заливе поддержали Франция, Италия и Дания

Идею военно-морской миссии в Персидском заливе поддержали Франция, Италия и Дания
14:56 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Франция, Италия и Дания поддерживают предложение Великобритании о создании военно-морской миссии по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив.

Великобритания представила идею военно-морской миссии по обеспечению безопасности в Персидском заливе перед послами ЕС на встрече в Брюсселе, заявив, что операция не будет напрямую затрагивать Европейский Союз, НАТО или Соединенные Штаты.

Это была первая официальная встреча в Европе после того, как министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант изложил в понедельник планы парламента по защите пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

"Запрос Британии, а не Вашингтона, облегчает европейцам сплочение вокруг этого. Свобода судоходства очень важна, она отделена от кампании США по максимальному давлению на Иран", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Представители британских министерств иностранных дел и обороны также обсудили возможную миссию, которая, вероятно, будет включать не только корабли, но и самолеты, напрямую со своими итальянскими, испанскими, французскими и немецкими коллегами.

Высокопоставленный немецкий дипломат в Берлине сказал, что министр иностранных дел Хайко Маас тесно общается со своими британскими и французскими коллегами, чтобы "внести вклад в безопасность" Персидского залива, в том числе в области безопасности на море.

Нидерланды также оценивают британское предложение, в то время как испанский чиновник сказал, что Мадрид провел переговоры с Лондоном и изучает эту идею.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и сделал предупреждение о безопасности и экологических проблемах.

Франция, Германия, Британия согласовывают план действий в Персидском заливе

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

Президент Ирана Хасан Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

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Италия, Франция, Великобритания, Иран, Нефть, Дания, Персидский залив.
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