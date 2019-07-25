Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Украинский пловец Коптелов отобрался на Олимпийские игры
Украинский пловец Коптелов отобрался на Олимпийские игры
Приметы и обряды на 25 июля - Проклов день
Приметы и обряды на 25 июля - Проклов день

В Пентагоне назвали условие "эскорта" кораблей в Персидском заливе

В Пентагоне назвали условие "эскорта" кораблей в Персидском заливе
08:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности.

Пентагон пока не планирует начать сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе незамедлительно, эти меры будут приниматься только в случае появления опасности их захвата, заявил новый министр обороны США Марк Эспер.

"Я использую термин "эскорт" в более широком смысле. Эскорт совсем не значит, что они (корабли ВМС - ред.) будут следовать непосредственно вслед за судами. Но эти суда будут находиться в районе, в котором можно быстро реагировать, чтобы сдержать провокации - это ключевой вопрос", - сказал он журналистам на брифинге.

По словам Эспера, "это не значит, прямо сейчас". Он отметил, что должен на следующей неделе провести консультации с Центральным командованием ВС США, "чтобы разобраться в их концепции" проведения таких операций.

Идею военно-морской миссии в Персидском заливе поддержали Франция, Италия и Дания

"Суда США нуждаются в эскорте, и мы там будем, мы будем доступны для них", - добавил министр.

Он, тем не менее, пояснил, что меры будут приниматься тогда, когда есть основания считать, что американское судно находится под непосредственной угрозой остановки или захвата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Персидский залив, ВМС США, Ормузский пролив, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
03 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
04 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
Глава Минфина США отправится в Китай
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь