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ВМС Британии будут сопровождать грузовые суда в Ормузском проливе

ВМС Британии будут сопровождать грузовые суда в Ормузском проливе
22:35 Чт, 25 Июль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Военные корабли ВМС Великобритании будут сопровождать грузовые суда под британским флагом в Ормузском проливе для их защиты от нападений Ирана.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

"ВМС Великобритании дали указание сопровождать грузовые суда под британским флагом в Ормузском заливе для их защиты от нападений со стороны Ирана", - говорится в сообщении.

Как стало известно Sky News, фрегат HMS Montrose уже сопровождал судно в ночь на четверг.

В британском Министерстве транспорта уже рекомендовали владельцам грузовых судов заранее сообщать детали своего маршрута в регионе.

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Как сообщалось, 4 июля неподалеку Гибралтара, с помощью ВМС Великобритании задержали танкер из Ирана Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирию вопреки санкциям ЕС.

В ответ 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно.

Канада, НАТО и ЕС призвали Иран к немедленному освобождению танкера.

24 июля президент Ирана Хассан Рухани намекнул Лондону на обмен задержанными танкерами.

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ВМС Великобритании.
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