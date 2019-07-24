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МИД Ирана в поздравлении Джонсона пригрозил Великобритании

МИД Ирана в поздравлении Джонсона пригрозил Великобритании
09:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Планы Великобритании на Персидский залив не нашли поддержки в Иране, который обещает защищать свои воды.

Поздравляя Бориса Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии Британии и последующим назначением на пост премьер-министра страны, глава МИД Ирана предупредил о намерении Тегерана защищать свои воды в Персидском заливе.

Об этом сообщает AFP .

«Я поздравляю своего бывшего коллегу Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании… Иран не стремится к конфронтации. Но у нас 1500 миль береговой линии Персидского залива. Это наши воды, и мы будем их защищать», - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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Предупреждение прозвучало на фоне напряжённой ситуации в Ормузском проливе, где 20 июля Иран задержал нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом и транспортировал его в порт Бандар-Аббас.

Все 23 члена экипажа Stena Impero остаются на борту захваченного танкера, они здоровы и находятся в безопасности. По словам председателя Организации морских портов Ирана Аллахморада Афифипура, судьба экипажа зависит от готовности к сотрудничеству с властями Ирана.

Британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать не проходить через Ормузский пролив.

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Великобритания, Иран, Персидский залив, МИД Ирана.
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