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В Ираке погибло 3 человека в результате теракта

В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сегодня, 27 июля, в Ираке прогремели два взрыва, есть погибшие.

В результате двух взрывов, прогремевших в Ираке, погибли трое человек, еще десять получили ранения.

Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает Синьхуа.

“В северной провинции Киркук гражданский автомобиль наехал на придорожный фугас во время движения по шоссе в 25 км к югу от города Киркук. Двое гражданских погибли и семеро получили ранения”, - говорится в сообщении.

Ответственность за теракт ни одна из известных организаций на себя не взяла.

Другой взрыв прогремел в развлекательном парке в Байджи, в 200 км к северу от Багдада, в результате чего погиб один человек и три получили ранения. По информации полиции, этот взрыв был вызван бомбой.

В Чили произошел взрыв в полицейском участке, есть пострадавшие

“В Ираке опасность для гражданских составляют взрывные устройства, которые остались после войны. Службы безопасности Ирака и ООН усиливают усилия по очистке освобожденных территорий от взрывных устройств”, - говорится в материале.

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Теракт, Ирак, Взрыв.
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