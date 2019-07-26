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В Чили произошел взрыв в полицейском участке, есть пострадавшие

В Чили произошел взрыв в полицейском участке, есть пострадавшие
06:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира: От взрыва в полицейском участке Чили пострадали 8 правоохранителей.

Восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали при взрыве в полицейском участке в чилийской столице. Об этом сообщила в четверг радиостанция BioBio, передает УНН.

По ее данным, жизнь всех пострадавших находится вне опасности. Полицейские были доставлены в больницы с травмами и жалобами на проблемы со слухом.

Взрывное устройство находилось в пакете, который доставила в полицейский участок сотрудница почтовой службы. Она была задержана для дачи показаний. Когда посылку открыли в полицейском участке, она взорвалась.

По данным властей Чили, аналогичный пакет должен был получить бывший глава МВД Родриго Гинцпетер, однако полиции удалось перехватить посылку до того, как она взорвалась.

Правоохранительные органы Чили начали расследование по факту теракта. “Мы подготовили обращение в суд в соответствии с антитеррористическим законом, чтобы найти и наказать по всей строгости закона виновных в этом трусливом теракте”, — написал в Twitter президент Чили Себастьян Пиньера.

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Как сообщил глава государства местным журналистам, прокуратура Чили знает имя и адрес предполагаемого отправителя посылок со взрывным устройством.

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Все по теме:

Полиция, Взрыв, Чили, Себастьян Пиньера, Родриго Гинцпетер.
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