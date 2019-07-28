На востоке Сектора Газа пострадали более 50 палестинцев

Новости мира: Более 50 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими войсками в Газе.

По меньшей мере 56 палестинцев получили ранения во время столкновений с израильскими войсками на востоке Сектора Газа.

Об со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Газы Ишрафа аль-Кедра сообщает Синьхуа.

По словам спикера, 38 человек были ранены боевыми патронами, которые применили израильские войска.

“Среди раненых палестинцев есть 22 ребенка и трое женщин, кроме этого, израильские военные целились в автомобиль скорой медицинской помощи”, - говорится в сообщении.

Столкновения начались в пятницу, когда сотни протестующих в Газе присоединились к еженедельному протесту, известному под названием “Большой марш возвращения”.