В Саудовской Аравии построят длиннейшую тестовую трассу Hyperloop

Новости мира: В Саудовской Аравии построят самую длинную в мире тестовую трассу Hyperloop.

Американская компания Virgin Hyperloop One заключила с правительством Саудовской Аравии соглашение о строительстве тестового участка транспортной системы Hyperloop длиной 35 километров.

Об этом информирует BBC.

"Компания Virgin's Hyperloop One подписала соглашение с правительством Саудовской Аравии о создании испытательной дорожки для своего футуристического транспортного проекта", - говорится в сообщении.

Кроме 35-километровой трассы, рядом построят научно-исследовательское и опытно-конструкторское предприятие и завод.

Virgin Hyperloop One заявила, что эта технология сможет сократить время путешествия от Эр-Рияда до города Джедда на западе страны до 76 минут в сравнении с более чем 10 часами сейчас.

Как сообщалось, в Швейцарии, впервые в Европе, построят испытательную линию Hyperloop, которую будет использовать для исследований сверхскоростного вакуумного наземного транспорта.