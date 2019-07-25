Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
СМИ: КНДР опять испытывает ракеты
СМИ: КНДР опять испытывает ракеты
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Трамп заветировал резолюции Конгресса, запрещающие поставлять оружие Саудовской Аравии

Трамп заветировал резолюции Конгресса, запрещающие поставлять оружие Саудовской Аравии
05:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом.

"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", - следует из публикации.

Лидер cенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа.

Как ожидается, Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимого для преодоления президентского вето.

Это уже третий раз, когда Трамп использовал свое право вето.

В мае госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на угрозы со стороны Ирана, поручил госдепу осуществить 22 продажи оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Этот шаг привел в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.

Трамп о новом премьере Британии: Это "британский Трамп"

20 июня Сенат, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за резолюцию, блокирующую продажи.

В середине июля резолюции поддержали в Палате представителей США. После чего законопроект поступил на подпись президенту.

Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оружие, Саудовская Аравия, Конгресс США, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей
05 "Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь