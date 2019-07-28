Иран выступил против намерений ЕС по сопровождению танкеров в Персидском заливе

Новости мира: Иран назвал "провокационной" европейскую военную миссию в Персидском заливе.

Официальный Тегеран считает "провокационным" идею сопровождения танкеров в Персидском заливе военными кораблями стран ЕС.

Об этом сообщает AFP.

"Иран в воскресенье охарактеризовал как провокационное британское предложение относительно проведения военно-морской операции под руководством ЕС для сопровождения танкеров в Персидском заливе, на фоне усиления напряженности между странами за захват судов", - говорится в сообщении.

Великобритания заявила в понедельник, что планирует осуществление европейскими морскими силами сопровождения танкеров через Персидский залив в ответ на захват Ираном судна под флагом Великобритании 19 июля.

В своем комментарии в воскресенье представитель правительства Ирана Али Абеи заявил, что Иран считает, что страны региона должны поддерживать безопасность движения через Персидский залив.

Как сообщалось, 4 июля неподалеку от Гибралтара, с помощью ВМС Великобритании, задержали танкер с Ирана Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирии вопреки санкциям ЕС.

В ответ 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту было задержано Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно.

Канада, НАТО и ЕС призвали Иран к немедленному освобождению танкера. 24 июля президент Ирана Хасан Рухани намекнул Лондону на обмен задержанными танкерами.