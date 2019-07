ЕС обеспокоился нарушениями прав человека на митинге в Москве

Задержание более тысячи участников акции протеста в Москве является нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнений.

Об этом заявила официальный представитель ЕС Майя Косьянчич.

От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

