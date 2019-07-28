ЕС обеспокоился нарушениями прав человека на митинге в Москве

Новости мира: В субботу в Москве состоялся митинг в поддержку свободных местных выборов.

Задержание более тысячи участников акции протеста в Москве является нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнений.

Об этом заявила официальный представитель ЕС Майя Косьянчич.

От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

Over a thousand peaceful demonstrators, including prominent opposition figures and journalists, have been detained in Moscow today. They were calling for free and democratic elections in Moscow in September 2019.#russia #EU4HumanRightshttps://t.co/SG3lieDm5G — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 27 июля 2019 г.

Как сообщалось, в субботу, 27 июля, в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы.

Акция завершилась массовыми задержаниями. При этом силовики действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. По данным издания Baza, общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.

Интернет-издания ОВД-Инфо сообщает, что общее количество задержанных в ходе акции в Москве составило 1373 человека.