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ЕС обеспокоился нарушениями прав человека на митинге в Москве

ЕС обеспокоился нарушениями прав человека на митинге в Москве
08:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В субботу в Москве состоялся митинг в поддержку свободных местных выборов.

Задержание более тысячи участников акции протеста в Москве является нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнений.

Об этом заявила официальный представитель ЕС Майя Косьянчич.

От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве

Как сообщалось, в субботу, 27 июля, в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы.

Акция завершилась массовыми задержаниями. При этом силовики действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. По данным издания Baza, общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.

В Москве количество задержанных превысило 1100 человек

Интернет-издания ОВД-Инфо сообщает, что общее количество задержанных в ходе акции в Москве составило 1373 человека.

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ЕС, Москва, Протесты, РФ, Владимир Путин, Майя Косьянчич.
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