В Москве количество задержанных превысило 1100 человек

В Москве задержали более 1100 митингующих.

В центре Москвы силовики задержали почти 1130 человек, пришедших на несанкционированный митинг «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации.

Как сообщает «ОВД-Инфо», российские правоохранители задержали 1127 человек.

Пострадали несколько журналистов: в частности, журналистку РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово избивали дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики.

Много задержанных также говорят о том, что их избивали в автозаках.

Напоминаем, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Участники протестов недовольны также тем, что много кандидатов, лояльных к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией у провластных кандидатов нет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о препятствовании работе избирательной комиссии. Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.