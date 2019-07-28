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Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
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Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве

Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
07:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области. Крестный ход в Киеве. Протесты в столице России.

Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области 

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова незамедлительно уволить начальника ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, относительно которого Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможное превышение служебных полномочий.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Ранее в этот день ГБР сообщило, что открыло уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей в сентябре 2018 года, когда "КОРД" задержал патрульных полицейских, остановивших за нарушение ПДД автомобиль его водителя.

По факту событий вокруг дорожного инцидента, произошедшего в 2018 году в Днепропетровской области с участием водителя главы областной полиции, начато служебное расследование, которое находится на контроле главы МВД Арсена Авакова.

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днипро с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении.

Роман Труба отмечает, что в этой ситуации не стоило вызывать спецназ, а нужно было просто заплатить штраф.

День крещения Киевской Руси-Украины

27 и 28 июля проходят крестные ходы, посвященные 1031-й годовщине дня крещения Киевской Руси-Украины.

27 июня крестный ход провела УПЦ МП. Православная церковь Украины запланировала свое мероприятие на 28 июня.

В крестном ходе приняли участие около 50 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Киев. Крестный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - сказано в сообщении.

 
 
 
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Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий. #kyiv #київ #киев #киев #Україна #ukraine

Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

 

Утром 28 июля в связи со вторым днем празднования ограничат движение транспорта в столице.

"В воскресенье, 28 июля, с 7:00 до 13:30 в связи со вторым днем празднования крещения Киевской Руси-Украины на некоторых центральных улицах столицы ограничат движение транспорта. Движение через Владимирский проезд будет перекрыто с 6 часов утра", - отметили в полиции.

В полиции просят водителей учитывать эту информацию при выборе своего маршрута движения.

Протесты в Москве 

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с 14 июля проводят массовые акции с требованием их регистрации на выборах.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы по состоянию на 19.00 задержали 696 человек.

Отмечается, что в отдел полиции по району Фили-Давыдково доставили четверых несовершеннолетних, где у них отобрали все личные вещи. Потом всех четверых отпустили под обязательство о явке в суд. Но при этом им возвратили не все вещи. Так, один из задержанных обнаружил пропажу денег.

Многие задержанные также говорят о том, что их били в автозаках.

 

 

 

Тем временем, массовые протесты возобновились и в Гонконге

Так во время запрещенной полицией демонстрации в районе Юэн Лонг в субботу, 27 июля, в которой приняли участие тысячи людей, протестующие бросали в сторону правоохранителей камни и бутылки, а также строили на улицах баррикады.

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Все по теме:

Киев, Москва, Россия, Крестный ход, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Нацполиция, Виталий Глуховеря, Роман Труба.
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