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Второй день празднования крещения Киевской Руси-Украины: где в столице перекроют движение

Второй день празднования крещения Киевской Руси-Украины: где в столице перекроют движение
20:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Завтра утром в центре Киева в связи с празднование крещения Киевской Руси-Украины снова ограничат движение транспорта.

Завтра утром в центре Киева в связи со вторым днем празднования крещения Киевской Руси-Украины ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина в Facebook.

"В воскресенье, 28 июля, с 7:00 до 13:30 в связи со вторым днем празднования крещения Киевской Руси-Украины на некоторых центральных улицах столицы ограничат движение транспорта. Движение через Владимирский проезд будет перекрыто с 6 часов утра", - отметили в ведомстве.

В полиции просят водителей учитывать эту информацию при выборе своего маршрута движения.

Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников

Как сообщалось ране, 27 июля в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата проводила многотысячный крестный ход, посвященный крещению Киевской Руси-Украины. Движение транспорта по некоторым центральным улицам было перекрыто. Было также изменено движение общественного наземного транспорта.

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Киев, Ограничение движения, Нацполиция, Крещение Киевской Руси-Украины.
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