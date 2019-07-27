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Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников

Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Аваков сообщил, что в крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек.

В крестном ходе в центре Киева по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины приняли участие около 30 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Об этом написал Аваков на своей странице в соцсети Инстаграм в субботу.

"Киев. Крестный ход. Около 30 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - сказано в сообщении.

 
 
 
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Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий. #kyiv #київ #киев #киев #Україна #ukraine

Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

 

В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП

Ранее в этот день тысячи верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) начали крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины. Прихожане и священнослужители прошли от Владимирской горки, где перед этим состоялась праздничная литургия, к Успенскому собору в Киево-Печерской лавре.

К обеспечению общественной безопасности привлечены все подразделения полиции, в частности специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

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Киев, УПЦ МП, Крестный ход, Арсен Аваков.
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