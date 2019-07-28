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Британия направила еще один боевой корабль в Персидский залив

Британия направила еще один боевой корабль в Персидский залив
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Британия отправила второй военный корабль в Персидский залив.

Еще один военный корабль Королевского флота прибыл для защиты британских кораблей на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива.

Об этом сообщает BBC.

"Второй военный корабль Королевского флота прибыл в залив для защиты британских кораблей на фоне усиленного напряжения в регионе", - говорится в сообщении.

Фрегат Королевского флота Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна продолжает настаивать на дипломатическом разрешении кризиса с Ираном.

"Свобода судоходства в Ормузском проливе - жизненно важна не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые корабли должны иметь возможность законно путешествовать, и безопасно доставлять грузы в любой точке мира", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, официальный Тегеран считает "провокационной" идею сопровождения танкеров в Персидском заливе военными кораблями стран ЕС.

Иран выступил против намерений ЕС по сопровождению танкеров в Персидском заливе

4 июля неподалеку Гибралтара с помощью ВМС Великобритании задержали танкер из Ирана Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирию вопреки санкциям ЕС. В ответ 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно.

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Великобритания, Иран, Бен Уоллес, Персидский залив, Ормузский пролив.
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