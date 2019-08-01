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СМИ: Сын Усамы бин Ладена мертв

СМИ: Сын Усамы бин Ладена мертв
01:05 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Наследник Аль-Каиды, сын Усамы бин Ладена мертв.

Cын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

В марте Госдепартамент США пообещал 1 миллион долларов за информацию, которая поможет найти сына бин Ладена, однако, как отмечает издание, к тому времени он уже был убит.

"Хамза бин Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", – пояснили американские чиновники на условиях анонимности.

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Правительство причастно к операции, однако подробностей не известно.

При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.

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Все по теме:

США, Аль-Каида, Дональд Трамп, Усама бин Ладен, Хамза бин Ладен.
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