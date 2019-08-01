Скачать
Четверг, 01.08.2019
ЦИК признала уже 153 народных депутата
ЦИК признала уже 153 народных депутата
Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая
Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая
Заря пробилась в третий отборочный раунд Лиги Европы
Заря пробилась в третий отборочный раунд Лиги Европы
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

ООН взялось за расследование эскалации конфликта в Идлибе

ООН взялось за расследование эскалации конфликта в Идлибе
22:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В ООН планируют создать комиссия для расследования событий в сирийском Идлибе в рамках мероприятий для деэскалации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств обстрелов гуманитарной инфраструктуры в провинции Идлиб, ведь, несмотря на критику России, опирается на мнение десяти государств-членов Совета Безопасности.

Об этом Генеральный секретарь рассказал в четверг, 1 августа, на встрече с журналистами в Нью-Йорке, сообщает корреспондент .

"Я решил создать комиссию ООН по расследованию недавних событий (в Идлибе - ред.) в отношении учреждений, которые поддерживаются ООН и являются частью усилий организации по деэскалации", - заявил он.

Гутерриш в очередной раз призвал все стороны достичь соглашения, чтобы избежать новых форм конфронтации, которые могут возникнуть в восточной части Сирии.

"Я полностью уважаю право России не соглашаться со мной. Но я также уважаю позицию десяти других членов Совета Безопасности, которые имеют совершенно иной, чем у России, взгляд на ситуацию", - ответил он на вопрос журналиста о критике со стороны России за создание комиссии.

ЕС осудил атаки режима Асада на гражданские объекты в сирийском Идлибе

Генсек ООН верит, что комиссия сможет добиться важного результата: "Я могу гарантировать, что сделаю все, чтобы работа этой комиссии была абсолютно объективной и ставила целью не доказать что-то, а просто определить, где здесь правда".

Ранее в четверг его пресс-секретар сообщил журналистам, что Генсек ООН решил создать комиссию, которая будет расследовать обстоятельства бомбардировки больниц и школ в сирийском Идлибе.

"Комиссия изучит ряд "инцидентов", которые привели к разрушению или повреждению объектов, входящих в так называемую "систему деконфликтизации", а также тех, которые функционируют при поддержке ООН", - сообщил он.

Пресс-секретарь добавил, что Генсек наделен правом на создание такой комиссии в соответствии со статьей 97 Устава ООН.

Ранее на этой неделе заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок обвинил на заседании Совбеза ООН Сирию и Россию в нанесении "невыборочных" авиаударов по Идлибу, которые привели к повреждению и разрушению больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

Он также добавил, что Россия отказалась предоставить информацию на его запрос о том, как российские военные используют информацию ООН по поводу расположения госпиталей, которая предоставляется в рамках "системы деконфликтизации".

Российский постпред Василий Небензя отрицал все обвинения и в свою очередь обвинил ООН в оперировании недостоверными данными о количестве госпиталей в Сирии.

Несмотря на позицию России, десять других государств-членов Совбеза обратились к Генеральному секретарю с просьбой провести расследование невыборочных авиаударов российских и сирийских военных в Идлибе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, ООН, Идлиб, Антониу Гутерриш, Генсен ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
04 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Кличко вызвали на допрос ГБР
Кличко вызвали на допрос ГБР
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь