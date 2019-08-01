ООН взялось за расследование эскалации конфликта в Идлибе

Новости мира: В ООН планируют создать комиссия для расследования событий в сирийском Идлибе в рамках мероприятий для деэскалации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств обстрелов гуманитарной инфраструктуры в провинции Идлиб, ведь, несмотря на критику России, опирается на мнение десяти государств-членов Совета Безопасности.

Об этом Генеральный секретарь рассказал в четверг, 1 августа, на встрече с журналистами в Нью-Йорке, сообщает корреспондент .

"Я решил создать комиссию ООН по расследованию недавних событий (в Идлибе - ред.) в отношении учреждений, которые поддерживаются ООН и являются частью усилий организации по деэскалации", - заявил он.

Гутерриш в очередной раз призвал все стороны достичь соглашения, чтобы избежать новых форм конфронтации, которые могут возникнуть в восточной части Сирии.

"Я полностью уважаю право России не соглашаться со мной. Но я также уважаю позицию десяти других членов Совета Безопасности, которые имеют совершенно иной, чем у России, взгляд на ситуацию", - ответил он на вопрос журналиста о критике со стороны России за создание комиссии.

Генсек ООН верит, что комиссия сможет добиться важного результата: "Я могу гарантировать, что сделаю все, чтобы работа этой комиссии была абсолютно объективной и ставила целью не доказать что-то, а просто определить, где здесь правда".

Ранее в четверг его пресс-секретар сообщил журналистам, что Генсек ООН решил создать комиссию, которая будет расследовать обстоятельства бомбардировки больниц и школ в сирийском Идлибе.

"Комиссия изучит ряд "инцидентов", которые привели к разрушению или повреждению объектов, входящих в так называемую "систему деконфликтизации", а также тех, которые функционируют при поддержке ООН", - сообщил он.

Пресс-секретарь добавил, что Генсек наделен правом на создание такой комиссии в соответствии со статьей 97 Устава ООН.

Ранее на этой неделе заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок обвинил на заседании Совбеза ООН Сирию и Россию в нанесении "невыборочных" авиаударов по Идлибу, которые привели к повреждению и разрушению больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

Он также добавил, что Россия отказалась предоставить информацию на его запрос о том, как российские военные используют информацию ООН по поводу расположения госпиталей, которая предоставляется в рамках "системы деконфликтизации".

Российский постпред Василий Небензя отрицал все обвинения и в свою очередь обвинил ООН в оперировании недостоверными данными о количестве госпиталей в Сирии.

Несмотря на позицию России, десять других государств-членов Совбеза обратились к Генеральному секретарю с просьбой провести расследование невыборочных авиаударов российских и сирийских военных в Идлибе.