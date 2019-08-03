Хуситы нанесли удар по военному лагерю в Саудовской Аравии

Новости мира: Хуситы сообщили о ракетном ударе по Саудовской Аравии.

Повстанцы из йеменского движения "Ансаруллах" (хуситы) нанесли ракетный удар по военному лагерю в городе Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь движения "Ансаруллах" Яхья Сери.

Удар нанесен посредством баллистической ракеты Bedir F, отметил пресс-секретарь.

"В результате ракетного удара в военном лагере погибло и пострадало множество людей. Удар нанесен после получения данных разведки о готовящейся операции арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии против хуситов", - написал Сери.

Власти Саудовской Аравии и арабская коалиция пока никак не прокомментировали ракетную атаку.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. Из-за вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.