Иран анонсировал "третий шаг" по сокращению обязательств в ядерной сделке

Новости мира: Иран готов к новым сокращениям обязательств по ядерному соглашению.

Иран готов осуществить "третий шаг" по сокращению своих обязательств по соглашению о ядерной энергетике 2015 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, сообщает Jerusalem Post .

"В нынешней ситуации третий шаг по сокращению обязательств (ядерного соглашения) будет реализовано. Мы говорили, что если (соглашение) не будет полностью реализовано другими, то мы также осуществим его таким же неполным образом", - сказал он.

Зариф не сообщил, о каких именно пунктах соглашения идет речь.

Как известно, Иран неоднократно заявлял, что поэтапно снизит свою приверженность ядерному соглашению и может даже выйти из договора, если другие стороны, которые подписались, не будут придерживаться соглашения в полном объеме.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном. Европейские участники соглашения - Германия, Франция и Великобритания - пытаются сохранить соглашение. После выхода из договора США начали поэтапно вводить санкции в отношении Ирана, пытаясь заставить Тегеран пересмотреть условия ядерного соглашения.