Санкции США не мешают Ирану экспортировать нефть

Новости мира: Иран продолжает поставлять нефть в обход санкциям США.

Несмотря на санкции США, Иран поставляет нефть в Азию и Средиземноморье.

Об этом сообщает The New York Times.

Газета изучила передвижения более 70 иранских танкеров через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также с помощью спутниковых снимков компании Planet Labs.

Выяснилось, что транспортировкой нефти занимаются как минимум 12 танкеров, принадлежащих Ирану. Половина из этих судов занимаются поставкой в Китай, другие направлялись в Средиземное море через Суэцкий канал. Аналитики предполагают, что они могли доставлять нефть в Сирию и Турцию.

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и ввели санкции против Тегерана. Вашингтон заявил о намерении свести импорт иранской нефти до минимума за счет ограничений.

В апреле 2018 года, до выхода Вашингтона из соглашения, Иран ежедневно экспортировал 2,5 млн барр. нефти. В июне 2019 года этот объем составил около 500 тыс. бар. в сутки, сообщил Рейд Айнсон, сотрудник компании Kpler, которая отслеживает морские перевозки.