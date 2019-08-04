Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Усик и Ломаченко показали "двоечку" (Видео)
Усик и Ломаченко показали "двоечку" (Видео)
Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма
Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма

В Персидском заливе новое задержание судна Ираном

В Персидском заливе новое задержание судна Ираном
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Иран заявил, что задержал иностранный танкер за контрабанду нефти.

Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по их данным, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран, сообщило в воскресенье государственное телевидение Ирана.

"Морское подразделение КСИР захватило в Персидском заливе иностранный танкер, который перевозил контрабандную нефть в определенную арабскую страну", - говорится в заявлении генерала КСИР Рамадана Зирахи.

По его словам, он перевозил 700 тыс. литров топлива. Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они задержаны.

19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

В США оптимистичны в вопросе коалиции по ситуации в Персидском заливе

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Нефть, Танкер, Персидский залив, КСИР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
04 Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
В Украину пришло осеннее похолодание до +18° с обильными дождями
В Украину пришло осеннее похолодание с обильными дождями
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Что сказала принцесса Диана в день развода с принцем Чарльзом: тайна раскрыта
Что сказала принцесса Диана в день развода с принцем Чарльзом: тайна раскрыта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь