Один из лидеров ИГИЛ ликвидирован в Ираке

Новости мира: Иракские военные ликвидировали одного из главарей ИГИЛ.

Иракская армия в ходе спецоперации в районе Дияли уничтожила одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Farsnews.

"Эмир ИГИЛ был убит в провинции Дияли в результате авиаударов иракскими истребителями F-16 на подземной военной базе террористической группы в регионе Талал-Хамрин",- сказал глава комитета безопасности провинции Садек аль-Хоссейни.

Аль-Хоссейни подтвердил, что убитый эмир ИГИЛ был вторым лидером террористов, которые располагались в провинции Дияли.

Тем временем иракские силы объявили о начале третьего этапа своих операций по зачистке против ИГИЛ в северных районах Багдада и в прилегающих районах провинций Дияли, Салахуддин и Аль-Анбар. Военные продолжают операции против ИГИЛ в районах Сабият и аль-Митех в провинции Дияли и вблизи района аль-Азим в провинции Салахуддин.