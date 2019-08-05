Скачать
Понедельник, 05.08.2019
В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
Задержанный Ираном танкер оказался иракским
Задержанный Ираном танкер оказался иракским
Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов

Задержанный Ираном танкер оказался иракским

Задержанный Ираном танкер оказался иракским
02:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Задержанный танкер в Персидском заливе оказался иракским.

Танкером, задержанным в Персидском заливе Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) за контрабанду нефти, владели представители Ирака, сообщило в воскресенье агентство ИРНА.

"Нефтяной танкер, перехваченный в среду за контрабанду иранской нефти в другие страны, являлся иракским судном", - передает ИРНА со ссылкой на КСИР.

19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

В Персидском заливе новое задержание судна Ираном

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Нефть, Ирак, Танкер, Контрабанда, Захваченный танкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
02 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
04 Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов
05 Наталья Могилевская продемонстрировала стройную фигуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курсанты из Украины прошли учебный курс на корабле НАТО
Курсанты из Украины прошли учебный курс на корабле НАТО
В Британии арестовали двух пьяных пилотов перед вылетом
В Британии арестовали двух пьяных пилотов перед вылетом
На Николаевщине в ДТП погиб человек
На Николаевщине в ДТП погиб человек
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь