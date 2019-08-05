Ирак утверждает, что не имеет отношения к задержанному танкеру

Новости мира: Ирак опровергает информацию об отношении к задержанному Ираном танкеру.

Танкер, который 31 июля был задержан отрядом Корпуса стражей Исламской революции, не имеет отношения к Ираку.

Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье, 4 августа, привел телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".

Ранее телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

Напоминаем, военные КСИР сообщили, что 31 июля задержали танкер, шедший под иностранным флагом в арабскую страну. Утверждается, что на борту судна обнаружили 700 тысяч литров контрабандного топлива.