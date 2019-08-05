Ирак утверждает, что не имеет отношения к задержанному танкеру

Танкер, который 31 июля был задержан отрядом Корпуса стражей Исламской революции, не имеет отношения к Ираку.
Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье, 4 августа, привел телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".
Ранее телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".
Напоминаем, военные КСИР сообщили, что 31 июля задержали танкер, шедший под иностранным флагом в арабскую страну. Утверждается, что на борту судна обнаружили 700 тысяч литров контрабандного топлива.