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ВМС Британии и США будут обеспечивать безопасность судов в Ормузском проливе

ВМС Британии и США будут обеспечивать безопасность судов в Ормузском проливе
02:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Британия примет участие в миссии по охране Ормузского пролива.

Лондон объявил о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе", - цитирует агентство заявление британского правительства.

Отмечается, что Лондон дал согласие присоединиться к миссии после конструктивных дискуссий на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля.

"Великобритания решительно настроена гарантировать своим судам защиту от незаконных угроз. По этой причине мы присоединились к новой военно-морской коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе". - отметил министр обороны Бен Уоллес.

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В свою очередь глава британского МИД Доминик Рааб подчеркнул необходимость обеспечить всем международным судам свободу передвижения и навигации в Ормузском проливе, "учитывая возросшую угрозу".

"Наша цель - обеспечить широчайшую международную поддержку, чтобы сохранить свободу навигации в регионе в соответствии с международным правом", - отметил глава британской дипломатии.

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США, Великобритания, Иран, Персидский залив, Ормузский пролив.
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