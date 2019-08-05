Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности, после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.
Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, в ходе телефонного разговора в понедельник Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании и поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.
Напомним, в Посольстве Украины в Великобритании рассказали о возможной встрече Зеленского с Джонсоном.
Украинская сторона будет настаивать на организации встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского после завершения процедуры выхода Великобритании из ЕС (Brexit).