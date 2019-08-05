Президент Зеленский сменил командующего ООС

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирського с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа обнародованы на официальном сайте главы государства.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - говорится в указе.

Кроме того, другим указом глава государства уволил с должности командующего ОС Александра Сырского и назначил его командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 мая пятый президент Петр Порошенко назначил командующим операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Александра Сырского.