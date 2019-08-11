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Бои за йеменский Аден: 40 погибших

Бои за йеменский Аден: 40 погибших
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Адене за четверо суток - 40 погибших.

Лишь в течение нескольких дней, с 8 августа, в результате боевых действий вокруг города Аден в Йемене было убито 40 человек, а 260 получили ранения.

Об этом сообщает Al-Awsat со ссылкой на данные ООН.

"В городе Аден на юге Йемена в течение нескольких дней с 8 августа, когда вспыхнул последний раунд боев, были убиты 40 человек, а 260 получили повреждения", - сообщили в региональном представительстве ООН.

Гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде призвала местные власти гарантировать "беспрепятственный доступ гуманитарным организациям в пострадавших территорий".

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Как известно, с 2014 года в Йемене идет гражданская война. Одна из воюющих сторон − хуситы из шиитского движения Ансар Аллах, другая − войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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ООН, Йемен, Аден, Хуситы.
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