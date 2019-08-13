На территории полиции Багдада прогремел взрыв

Новости мира:Смертельный взрыв состава с армейской амуницией прогремел в Багдаде.

В результате взрыва состава с армейской амуницией на юге Багдада погиб один человек, еще 29 получили ранения.

Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Ирака Саиф Аль-Бадр, сообщает Xinhua.

"Мощный взрыв на юге Багдада унес одну жизнь и ранил 29 человек", - сказал Аль-Бадр.

По его словам, большинство пострадавших получили легкие ранения, некоторых из них уже даже выписали из больницы.

Причин взрыва и его точное месторасположение Аль-Бадр не раскрыл. В то же время, по информации источников Xinhua, взрыв произошел на территории базы федеральной полиции Ирака. Собеседники агентства добавили, что взрыв на складе привел к значительному разлету шрапнели, повредившему окрестные здания и ранившему нескольких гражданских.