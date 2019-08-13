Скачать
Вторник, 13.08.2019
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

На территории полиции Багдада прогремел взрыв

На территории полиции Багдада прогремел взрыв
08:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Смертельный взрыв состава с армейской амуницией прогремел в Багдаде.

В результате взрыва состава с армейской амуницией на юге Багдада погиб один человек, еще 29 получили ранения.

Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Ирака Саиф Аль-Бадр, сообщает Xinhua.

"Мощный взрыв на юге Багдада унес одну жизнь и ранил 29 человек", - сказал Аль-Бадр.

По его словам, большинство пострадавших получили легкие ранения, некоторых из них уже даже выписали из больницы.

Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур

Причин взрыва и его точное месторасположение Аль-Бадр не раскрыл. В то же время, по информации источников Xinhua, взрыв произошел на территории базы федеральной полиции Ирака. Собеседники агентства добавили, что взрыв на складе привел к значительному разлету шрапнели, повредившему окрестные здания и ранившему нескольких гражданских.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирак, Взрыв, Багдад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
03 Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского
04 Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
05 Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Омелян: Тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов
Тарифы УЗ базируются на справочнике 1970-х годов
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь