Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур

Новости мира:В Танзании уже 64 погибших, правительство объявило траур.

По меньшей мере 64 человека погибли и 70 получили травмы в результате взрыва бензовоза в Танзании.

Об этом сообщает The Citizen.

"Последняя из ряда подобных катастроф в Африке оставила после себя 64 погибших и 70 раненых", - заявил губернатор города Морогоро Стивен Кебве.

Тридцать девять пострадавших пациентов доставили в больницу города Дар-эс-Салаам, остальных лечат в Морогоро.

Как сообщалось, инцидент произошел в городе Морогоро, примерно в 200 км к западу от портового города Дар-эс-Салам.

Очевидцы говорят, что после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, его местные жители пытались набрать в подручные емкости.

Президент Танзании Джон Магуфули призвал людей прекратить опасную практику кражи топлива, что является распространенным явлением во многих бедных районах Африки.

В стране до понедельника объявлен траур.