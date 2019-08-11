Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур

По меньшей мере 64 человека погибли и 70 получили травмы в результате взрыва бензовоза в Танзании.
Об этом сообщает The Citizen.
"Последняя из ряда подобных катастроф в Африке оставила после себя 64 погибших и 70 раненых", - заявил губернатор города Морогоро Стивен Кебве.
Тридцать девять пострадавших пациентов доставили в больницу города Дар-эс-Салаам, остальных лечат в Морогоро.
Как сообщалось, инцидент произошел в городе Морогоро, примерно в 200 км к западу от портового города Дар-эс-Салам.
Очевидцы говорят, что после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, его местные жители пытались набрать в подручные емкости.
Президент Танзании Джон Магуфули призвал людей прекратить опасную практику кражи топлива, что является распространенным явлением во многих бедных районах Африки.
В стране до понедельника объявлен траур.