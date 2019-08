Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших

В Танзании взорвался бензовоз, в результате чего 57 человек погибли и 65 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 57 человек погибли и 65 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Танзании", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе Морогоро, примерно в 200 км к западу от портового города Дар-эс-Салам. Бензовоз перевернулся, из него начало вытекать топливо, которое пытались украсть местные жители.

Social media has left us heartless, guys are burning at Msamvu in #Morogoro Town, #Tanzania and some good for nothing Senji is saying "watu wanaungua".

If you can't jump in to help, kaa na mama yako! Bure Kabisa pic.twitter.com/yPZuQnVbWl

— Cyprian Nyakundi Escobar (@CisNyakundi) August 10, 2019