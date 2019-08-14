Иран продолжает наращивать объемы обогащенного урана

Новости мира:Власти Ирана сообщили, что страна располагает уже 370 тоннами урана, обогащенного до 4,5%, и намерена продолжить его производство.

Об этом информирует DW.

«Тегеран продолжает наращивать объемы урана, обогащенного выше уровня, закрепленной в международных договорах, к которым присоединилась страна. Как сообщил во вторник, 13 августа, представитель организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди, на данный момент в стране имеется от 360 до 370 килограммов урана, обогащенного до 4,5%», - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение, подписанное шестью странами с Ираном несколько лет назад, предполагает, что Тегеран может иметь только 300 килограммов обогащенного урана, а уровень его обогащения не должен превышать 3,67%.

После того как США, один из подписантов этого соглашения, вышли из него в 2018 году и наложили на Иран и его партнеров дополнительные экономические санкции, Тегеран поначалу не предпринимал никаких шагов. Впоследствии власти Ирана неоднократно заявляли о намерении поэтапно сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если европейские страны, которые до сих пор остаются ее сторонами, не смогут обеспечить экономические интересы Ирана.