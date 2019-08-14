Скачать
Среда, 14.08.2019
Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ
Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ
ОБСЕ: оккупанты разместили десятки "Градов" и танков с нарушением "Минска"
ОБСЕ: оккупанты разместили десятки "Градов" и танков с нарушением "Минска"
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей

Иран продолжает наращивать объемы обогащенного урана

Иран продолжает наращивать объемы обогащенного урана
08:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Ирана сообщили, что страна располагает уже 370 тоннами урана, обогащенного до 4,5%, и намерена продолжить его производство.

Об этом информирует DW.

«Тегеран продолжает наращивать объемы урана, обогащенного выше уровня, закрепленной в международных договорах, к которым присоединилась страна. Как сообщил во вторник, 13 августа, представитель организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди, на данный момент в стране имеется от 360 до 370 килограммов урана, обогащенного до 4,5%», - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение, подписанное шестью странами с Ираном несколько лет назад, предполагает, что Тегеран может иметь только 300 килограммов обогащенного урана, а уровень его обогащения не должен превышать 3,67%.

Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

После того как США, один из подписантов этого соглашения, вышли из него в 2018 году и наложили на Иран и его партнеров дополнительные экономические санкции, Тегеран поначалу не предпринимал никаких шагов. Впоследствии власти Ирана неоднократно заявляли о намерении поэтапно сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если европейские страны, которые до сих пор остаются ее сторонами, не смогут обеспечить экономические интересы Ирана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Уран, Обогащенный уран, Бехруз Камальванди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
03 Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
04 "Зеркальные" меры: РФ выслала сотрудника генконсульства Украины в Петербурге
05 Адвокат Порошенко объяснил, почему ГБР вызывает экс-президента на полиграф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ОБСЕ за сутки зафиксировала 65 взрывов
На Донбассе ОБСЕ за сутки зафиксировала 65 взрывов
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Сегодня в Украине отмечают Маковея
Сегодня в Украине отмечают Маковея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь