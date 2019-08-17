Иран вскоре представит собственный аналог российской С-300

Новости мира:Иран на следующей неделе представит ЗРК “Бавар-373”.

Иран завершил работу над созданием собственного зенитно-ракетного комплекса “Бавар-373” и готов презентовать его на следующей неделе.

Об этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны страны, передает УНН.

Согласно утверждению Тегерана, комплекс является аналогом российской зенитной ракетной системы С-300. “Бавар-373” способен поражать цели на высоте до 27 километров. Радиус действия иранской системы — 200 км.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету “Мескат”, дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.